Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что нашли у скончавшейся во время ЕГЭ девочки
«30 нарушений с экипажа»: в Сеть утекла разнарядка для гаишников
Ученые установили связь варикоза с интеллектом
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Москвичи смогут обменять свою квартиру на виллу на Кипре
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова
Жасмин высказалась об общем сыне с Киркоровым
Муж обвиненной в проституции в Австрии Кудрявцевой высказался
Лиза Боярская ответила на унизительные слова отца
Было ощущение, что меня изнасиловали: Бабенкова о съёмках фильма
Онкобольная Яковлева узнала о диагнозе из-за котов
5 ошибок в уходе за бровями, из-за которых ты выглядишь старше
Знаменитые мужчины, чью жизнь изменили жены
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась
Дарья Мельникова устроила фотосессию с младшим сыном
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
07:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта «Голос. Дети». Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму. Там они презентовали песню «Это любовь». Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой. По словам дочери Алсу, она готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры.
Микелла Абрамова

26 мая дочь Алсу прокомментировала финал телепроекта «Голос. Дети». Она поблагодарила организаторов, поклонников и участников шоу и заявила, что главной наградой для нее стали друзья.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, зафиксировала накрутки голосов в пользу победительницы, которой стала Абрамова. По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции при поддержке компании.

Читайте также

Следите за развитием темы Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети»
 В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
«Ростех» раскрыл доходы Тины Канделаки
Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе
Россия отказалась продавать Ирану С-400
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фото двухэтажной квартиры в Бутово: на окраинах Москвы тоже неплохо
Популярные темы на «Детях»
И снова о ЕГЭ. 265
Кухонный гарнитур 132
Как бы корректно отказаться от услуг няни...вопрос 105
Имею ли я право запретить ребёнку общаться? 100
Леди
Звезды за и против диет: кто выглядит лучше Говорят, что женщины, постоянно проверяющие на себе диеты, выглядят более изнуренными, чем те, которые не ограничивают себя в питании. Проверим?
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь