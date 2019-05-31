Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Зеленский придумал, как решить вопрос с Россией
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Захарова обратилась к певице Королевой по поводу визита в Украину
Тимошенко обратилась к миру из-за Зеленского
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Собчак позвали на «Первый канал»
Красноярский фермер уложил Руки-Базуки одним ударом ладони - СМИ
Ощущение, что изнасиловали: Бабенкова о съёмках
Суд вынес решение по актеру Панину
Сын Павла Лунгина сообщил о его состоянии
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева
Вадим Галыгин: «Не терпится взять малыша на руки»
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Инаугурация Владимира Зеленского
04:16 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на 1−4 часа в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 70% 754 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА Новости

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда», — заявили в Роструде.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счет кондиционирования, давать сотрудникам возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Читайте также
Врачи рассказали, что поможет пережить жару

Также в Роструде отметили, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом и может быть сокращена.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — заявили в Роструде.

При этом, подчеркивают в ведомстве, для работников, выполняющих работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками и переноской тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при более низкой температуре (26,5 — 27,5 градуса).

 «Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию
Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита
«Ростех» раскрыл доходы Тины Канделаки
Россия отказалась продавать Ирану С-400
На Украине узаконили использование феминитивов
Суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282,2 млрд по делу ПСБ
«Роскосмос» отреагировал на запрет США российских ракет
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Дети
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева По слухам, девочке уже около 8 месяцев
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь