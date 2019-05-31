Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда», — заявили в Роструде.
В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счет кондиционирования, давать сотрудникам возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.
Также в Роструде отметили, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом и может быть сокращена.
«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — заявили в Роструде.
При этом, подчеркивают в ведомстве, для работников, выполняющих работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками и переноской тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при более низкой температуре (26,5 — 27,5 градуса).