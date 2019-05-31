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07:20 (мск), источник: Известия

Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работникам и посетителям заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Известия

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — цитирует сообщение Минздрава «РИА Новости».

Новость
Один кальян равен 70 сигаретам

В ведомстве указали, что последние исследования выявили: курение кальяна способствует увеличению давления, аритмии, снижению легочной функции и появлению таких проблем, как опухоли пищевода, легких, сбои в работе иммунитета.

Кроме того, курение кальяна сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

Опасность для здоровья несут даже бестабачныпе кальяны.

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака.

В начале мая сообщалось, что Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.

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