Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — цитирует сообщение Минздрава «РИА Новости».
В ведомстве указали, что последние исследования выявили: курение кальяна способствует увеличению давления, аритмии, снижению легочной функции и появлению таких проблем, как опухоли пищевода, легких, сбои в работе иммунитета.
Кроме того, курение кальяна сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.
Опасность для здоровья несут даже бестабачныпе кальяны.
31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака.
В начале мая сообщалось, что Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.