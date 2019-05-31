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09:28 (мск), источник: Известия

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российские и китайские строители состыковали части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, сообщает 31 мая «РИА Новости».

В церемонии стыковки приняли участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов.

Граница России и Китая проходит на середине реки Амур. Во время стыковки нам присутствовали сторожевые катера обеих стран, которые запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.

Строительство моста началось в декабре 2016 года. В эксплуатацию его планируют ввести в апреле 2020 года.

Протяженность российской части моста составляет 540 м.

3 апреля сообщалось, что строители из России и Китая начали укладку рельсов на первом в истории трансграничном переходе через Амур.

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