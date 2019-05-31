09:28 (мск), источник: Известия
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российские и китайские строители состыковали части моста
В церемонии стыковки приняли участие
Граница России и Китая проходит на середине реки Амур. Во время стыковки нам присутствовали сторожевые катера обеих стран, которые запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.
Протяженность российской части моста составляет 540 м.
3 апреля сообщалось, что строители из России и Китая начали укладку рельсов на первом в истории трансграничном переходе через Амур.