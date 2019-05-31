10:06 (мск), источник: Российская газета
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же — в прошлом году.
Сегодня, 31 мая, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию
Сокращение числа дней отдыха в честь нового, 2020 года, произойдет по «техническим причинам».
По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год — это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество. В 2018 и 2019 годах «новогодние каникулы» увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в позапрошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. А в 2018 году за счет того, что суббота 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник 31 декабря. Таким образом 30 и 31 декабря опять продлили отдых.
В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.
Аналогичное постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.