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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Брат участницы шоу «Голос. Дети» Ильгиз Валеев подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова, сообщает «Медиакорсеть».

Источник: РИА Новости

Брат конкурсантки Рушаны Валеевой отметил, что не согласен с результатами голосования в шоу «Голос. Дети», которые были объявлены 24 апреля в прямом эфире Первого канала.

По словам адвоката Искандера Фахретдинова, обращение соответствует ст. 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив «Первый канал», Абрамовы не купят общественное мнение.
Искандер Фахретдинов
адвокат
Новость
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Изначально победителем шестого сезона «Голос. Дети» была признана дочь Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей, однако позже компания Group-IB выявила накрутку голосов. Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования. Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.

Спецвыпуск шоу, в ходе которого Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая Абрамову. Он также пообещал, что конкурс не закроют.

Двадцать четвертого мая состоялся спецвыпуск «Голоса. Дети», победителями были объявлены все финалисты. При это Микелла Абрамова шоу пропустила.

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