Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина. В честь другого поэта — Михаила Лермонтова — назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Айвазовского, воронежский — имя Петра I.
Кроме того, имена известных исторических личностей получили воздушные гавани Анадыря, Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Калуги, Краснодара, Красноярска, Магадана, Мурманска, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Норильска, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Самары, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Южно-Сахалинска и Якутска.
Присвоение аэропортам страны имен выдающихся соотечественников имеет целью увековечение их памяти и вклада в развитие государства. Конкурс начался 11 октября 2018 года на основе общенародного голосования. Поскольку на проект не предполагалось выделять бюджетные средства, голосование проводилось в сети интернет.
Спустя месяц был сформирован шорт-лист имен финалистов по каждому из аэропорту, затем прошло финальное голосование, итоги которого были подведены в декабре 2018 года. По данным сайта «Великие имена России», в финальном этапе выборов приняли участие 4 млн 828 тыс. человек. В марте Общественная палата РФ направила предложения правительству по итогам конкурса.