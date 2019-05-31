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13:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бактерии, живущие у вас дома. Сколько их и все ли они вредны?

В домах вместе с людьми живут несколько сотен тысяч различных микроорганизмов. Чем опасно такое соседство и может ли оно быть полезно?

Раньше люди делали все, чтобы уничтожить бактерии в своих домах.

Теперь пришло время изучить, как эти крошечные организмы могут быть нам полезны.

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