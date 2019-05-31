13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
32-летняя американка рассказала, как ей удалось похудеть почти в два раза
На это ей понадобилось 10 месяцев.
Косметолог Энни Фостер из города Спартанберг в Южной Каролине поделилась с журналистами своей невероятной историей похудения.
Девушка призналась, что всю жизнь была полной: она «заедала» все неприятности и проблемы, а потом поняла, что уже не может остановиться.
В 30 лет Энни весила уже 195 килограммов. Она не могла должным образом ухаживать за своей 7-летней дочкой, боролась с различными заболеваниями и никогда не путешествовала на самолете. Фостер призналась, что всегда очень комплексовала, когда находилась в общественных местах, хотя и старалась не подавать виду.
Переломный момент наступил тогда, когда Энни с друзьями отправилась на пляж, но вместо отдыха девушка едва не умерла
Взяв себя в руки, Энни стала бороться с лишним весом. Она начала с изменения питания и небольших тренировок дома, а затем записалась на прием к специалисту и сделала операцию по шунтированию желудка.
После этого американка наняла себе диетолога и личного тренера, и эти усилия дали отличный результат. За десять месяцев Фостер потеряла 93 килограмма и стала весить в два раза меньше. Сейчас ее вес составляет 102 килограмма, но останавливаться на достигнутом девушка не намерена.
Энни уже спокойно обходится без лекарств и много времени проводит за активными играми вместе со своей дочерью. А совсем скоро она собирается в свое первое в жизни путешествие на самолете.
Екатерина Гура
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