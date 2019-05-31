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15:40 (мск), источник: Известия

Голикова прояснила ситуацию с новогодними каникулами в 2020 году

Российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ 31 мая, прояснила информацию о сокращении новогодних каникул россиян в 2020 году.

Источник: Reuters

По словам Голиковой, россияне действительно будут отдыхать всего восемь дней в январе 2020 года, а два выходных дня перенесут на май.

«Предлагается перенести… выходные дни с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая», — пояснила Голикова.

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Праздник первозайма

Вице-премьер также отметила, что кроме новогодних каникул с 1 по 8 января в 2020 году россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Кроме того, россиян ждут выходные с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», последние несколько лет «каникулы» длились 10 дней. К примеру, в 2017 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, поэтому их добавили к праздничным датам. В прошлом же году 29 декабря, которое выпало на субботу, «перенесли» на понедельник 31 декабря.

Ранее 31 мая сообщалось, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.

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