15:40 (мск), источник: Известия
Голикова прояснила ситуацию с новогодними каникулами в 2020 году
Российский
По словам Голиковой, россияне действительно будут отдыхать всего восемь дней в январе 2020 года, а два выходных дня перенесут на май.
«Предлагается перенести… выходные дни с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая», — пояснила Голикова.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», последние несколько лет «каникулы» длились 10 дней. К примеру, в 2017 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, поэтому их добавили к праздничным датам. В прошлом же году 29 декабря, которое выпало на субботу, «перенесли» на понедельник 31 декабря.
Ранее 31 мая сообщалось, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию