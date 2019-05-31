17:05 (мск), источник: Дети Mail.ru
9 вещей, которым каждый родитель должен научить ребенка
Ко Дню защиты детей Дети Mail.ru и эксперты
Правило #1. Следить за временем и звонить вам, когда он выходит из дома один и когда добирается до конечного пункта. Покажите на своем примере, что вы, взрослые люди, делаете то же самое — это нормальная забота друг о друге.
Правило #2. Громко кричать. Мы всегда учим детей вести себя тихо и никому не мешать. Поэтому даже в опасной ситуации они молчат. Устройте тренировку по крику в лесу и потом обязательно повторите в городе.
Правило #3. Доверять себе и своим чувствам. Если поведение чужого взрослого человека кажется ему необычным, нужно не думать, что ему показалось, а защитить себя: уйти, убежать, попросить помощи.
Правило #4. Знать наизусть телефоны родителей и домашний адрес.
Правило #5. Помнить главное правило потерявшегося: оставаться на месте! Затем нужно попросить помощи у «безопасных взрослых»: полицейского или охранника / работника того места, где он потерялся, / человека с ребенком. Но категорически нельзя уходить со своего места с чужим человеком.
Правило #6. Звонить вам, если неожиданно из школы его встречает не тот, кто обычно (знакомый, родственник, домработница
Правило #7. Говорить нет незнакомым людям — всегда, на любые предложения. Никуда не уходить с незнакомыми взрослыми.
Правило #8. Помнить: взрослые должны просить помощи у других взрослых, а не у ребенка. Можно помочь бабушке или дедушке подняться в автобус или донести до подъезда тяжелый пакет, но нельзя заходить в чужой подъезд.
Правило #9. И еще помнить, что никто не способен внешне отличить «хорошего» человека от «плохого». Для ребенка должны быть «свои» — близкие люди, которым он доверяет и которых слушается, и «чужие», которых он не слушается ни при каких обстоятельствах.
Больше про правила поведения детей и родителей в сложных ситуациях — в спецпроекте Дети Mail.ru и «Лиза Алерт». Что делать, если ребенок потерялся в городе или в транспорте? Или он один дома — и в дверь звонит незнакомый человек? Или
Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы про безопасное поведение в сложных ситуациях, а потом сыграйте с ним в игру, чтобы проверить, как он запомнил правила.