16:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Элтон Джон лишился деталей биографии
«Рокетмэн» выйдет в российский прокат отредактированным.
В московском киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма «Рокетмэн» — кинобиографии Элтона Джона, которую 6 июня выпускает в прокат компания «Централ Партнершип». На первом публичном показе фильма в России выяснилось, что для демонстрации в российских кинотеатрах он подвергся редактуре.
«Рокетмэн» повествует не только о формировании художественного стиля музыканта, но и о формировании его личности. Неотъемлемой ее частью является гомосексуальность Элтона Джона, которая давно ни для кого не секрет. Более того, осознание собственной сексуальности, принятие себя — одна из основных движущих сил сюжета фильма. Однако для российской прокатной версии из «Рокетмэна» вырезали сцену однополого секса, все поцелуи между мужчинами, а также сцены, где герой принимает наркотики. Все это произошло несмотря на то, что лента выходит в российский прокат с маркером «18+».
Важно также отметить, что сам Элтон Джон — один из продюсеров фильма, и он отнюдь не ставил задачу переписать собственную биографию и представить себя в выгодном свете.
Столь же откровенно он рассказывает и об отношениях с матерью и отцом.
Российские прокатчики не только вырезали сцены, которые в теории могут быть идентифицированы, как
В компании «Централ Партнершип» заявили прессе, что «в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».
Прокатный рейтинг «18+» таких изменений не требовал. Представители компании «Централ Партнершип» отказались уточнять, какими законодательными актами руководствовались, внося изменения в фильм.
Борис Барабанов