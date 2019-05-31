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16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Элтон Джон лишился деталей биографии

«Рокетмэн» выйдет в российский прокат отредактированным.

В московском киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма «Рокетмэн» — кинобиографии Элтона Джона, которую 6 июня выпускает в прокат компания «Централ Партнершип». На первом публичном показе фильма в России выяснилось, что для демонстрации в российских кинотеатрах он подвергся редактуре.

«Рокетмэн» повествует не только о формировании художественного стиля музыканта, но и о формировании его личности. Неотъемлемой ее частью является гомосексуальность Элтона Джона, которая давно ни для кого не секрет. Более того, осознание собственной сексуальности, принятие себя — одна из основных движущих сил сюжета фильма. Однако для российской прокатной версии из «Рокетмэна» вырезали сцену однополого секса, все поцелуи между мужчинами, а также сцены, где герой принимает наркотики. Все это произошло несмотря на то, что лента выходит в российский прокат с маркером «18+».

Во время загрузки произошла ошибка.

Важно также отметить, что сам Элтон Джон — один из продюсеров фильма, и он отнюдь не ставил задачу переписать собственную биографию и представить себя в выгодном свете.

«Рокетмэн» — фильм-исповедь, главный герой по ходу фильма рассказывает о себе на встречах анонимных алкоголиков. И певец не скрывает, а, наоборот, выдвигает на передний план свои проблемы и пороки — не только пристрастие к алкоголю и наркотикам, но и эгоизм, который сочетается с неуверенностью в себе.

Столь же откровенно он рассказывает и об отношениях с матерью и отцом.

Российские прокатчики не только вырезали сцены, которые в теории могут быть идентифицированы, как гей-пропаганда и пропаганда наркотиков, но и убрали из финала принципиально важный для истории титр, сообщающий публике о том, что герой нашел свою любовь и живет в счастливом браке.

Вероятно, факт брака с мужчиной, даже представленный в виде титра, оказался токсичным для прокатных перспектив.

В компании «Централ Партнершип» заявили прессе, что «в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

Прокатный рейтинг «18+» таких изменений не требовал. Представители компании «Централ Партнершип» отказались уточнять, какими законодательными актами руководствовались, внося изменения в фильм.

Борис Барабанов

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