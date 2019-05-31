16:32 (мск), источник: Мослента
На московских парковках появились инспекторы на роликовых коньках
Платные парковки в Москве начали администрировать инспекторы на роликовых коньках. Об этом говорится в сообщении
Отмечается, что инспекторы на роликах могут быстрее передвигаться по маршруту, это, в свою очередь, увеличит эффективность работы на парковках.
«Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 километров — на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Кроме того, для любителей спорта из числа инспекторов это отличная возможность совместить приятное с полезным», — рассказали в «Московском паркинге».
В случае, если проект будет признан успешным, число