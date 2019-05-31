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16:32 (мск), источник: Мослента

На московских парковках появились инспекторы на роликовых коньках

Платные парковки в Москве начали администрировать инспекторы на роликовых коньках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Московского паркинга».

Источник: Мослента

Отмечается, что инспекторы на роликах могут быстрее передвигаться по маршруту, это, в свою очередь, увеличит эффективность работы на парковках. Инспекторы-роллеры будут работать посменно. В их обязанности входит не только контроль оплаты парковок, но и проверка состояния дорожных знаков, табличек и разметки.

«Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 километров — на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Кроме того, для любителей спорта из числа инспекторов это отличная возможность совместить приятное с полезным», — рассказали в «Московском паркинге».

В случае, если проект будет признан успешным, число инспекторов-роллеров увеличат.

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