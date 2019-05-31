Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна заявила, что Россия для неё враг
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Отношение к русской девочке на украинском шоу назвали нацизмом
Гузеева схватила девушку прямо за волосы
В бедах сгоревшей заживо Майоровой обвинили Ефремова
Певцов рассказал об уходе Дроздовой
11 звезд, которые поплатились за похудение
Сколько воды нужно пить в жару: ответ
Песков отреагировал на оскорбляющую Путина надпись на мосту
Песков прокомментировал снижение доходов россиян
Алла Пугачева показала, как отдыхает на природе с детьми
Дочь Алсу впервые появилась на публике после травли
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
10Обострение ситуации в Каракасе
17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские дети стали чаще жаловаться на взрослых

Несовершеннолетние россияне стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, количество таких обращений увеличилось на 14,5 процентов. Всего за последний год в аппарате рассмотрели 8 тысяч обращений. Кузнецова отметила, что как правило это вопросы имущественного характера и вопросы, связанные с воспитанием.

Статья
«Железные правила безопасности» от Дети Mail.ru и «Лиза Алерт»: их должны знать все дети!

«С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы», — отметила Кузнецова.

В качестве примера детский омбудсмен привела случай, когда к ней обратились ученики из одного класса, которые попросили поговорить с администрацией школы. В чем заключался конфликт — Кузнецова не уточнила, но заметила, что он был исчерпан.

Она также отметила, что по итогам последнего мониторинга Рособрнадзора только 16,5 процента воспитательных программ соответствуют существующим нормам. «К сожалению, в этом направлении предстоит еще большая работа», — посетовала Кузнецова.

Больше всего нарушений было выявлено в детских домах и интернатах. По словам Кузнецовой, находящиеся там дети относятся к самой незащищенной категории:

Для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить.

Ранее Кузнецова сообщала, что в России число детских самоубийств увеличилось с 2017 года и достигло почти 800 случаев. Такие данные свидетельствуют о том, что «дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого», считает омбудсмен.

 Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Первое интервью дочери Алсу после громкого скандала
Как изменится жизнь россиян с июня 2019 года
ВЦИОМ назвал сенсационными итоги нового опроса доверия Путину
Брат участницы шоу «Голос» подал заявление в полицию на Алсу
В СП подсчитали, сколько пенсионер может потратить в день
Мальчик, съевший лайм в Кремле, стал новым героем соцсетей
Вулкан Этна проснулся в Италии (видео)
9 вещей, которым каждый родитель должен научить ребенка
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога Практикующий психотерапевт Травкова занимается вопросами безопасности и помогает родителям научить детей тому, чему никто другой их не научит
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь