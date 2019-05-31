Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Отношение к русской девочке на украинском шоу назвали нацизмом
Гузеева схватила девушку прямо за волосы
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Сибирские ученые установили связь варикоза с интеллектом
7 опасных процедур красоты
Девушка вызвала резонанс, показав умалчиваемую проблему курорта
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
«Твой голос был услышан»: юный певец с аутизмом стал звездой
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
17:40 (мск), источник: Life.ru

Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

Глава Минкультуры РФ отрицает вмешательство ведомства в российский вариант киноленты о британском певце.

Источник: Пресс-служба Президента России

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к удалению сцен из фильма про Элтона Джона «Рокетмен». Фильм, как сегодня стало известно, выйдет в российский прокат без кадров интимной близости между мужчинами и сцен употребления наркотиков.

— Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в плёнке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи, — сказал Мединский РИА «Новости».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также глава министерства подчеркнул, что не понимает, о чём идёт речь. Ещё он объяснил, что решение — убирать или оставлять сцены в кинолентах — принимают прокатчики. Ранее представитель кинокомпании «Централ партнёршип» заявил, что изменения были внесены в фильм «для соответствия картины законодательству РФ».

Картину «Рокетмен» начнут показывать в российских кинотеатрах 6 июня.

 Ставший звездой "мальчик с лаймом" рассказал Лайфу о любви к цитрусовым
Мать девочки-маугли из Москвы поздравила всех с Днём защиты детей
Как изменится жизнь россиян с июня 2019 года
ВЦИОМ назвал сенсационными итоги нового опроса доверия Путину
Брат участницы шоу «Голос» подал заявление в полицию на Алсу
В СП подсчитали, сколько пенсионер может потратить в день
Мальчик, съевший лайм в Кремле, стал новым героем соцсетей
В России распространяется новый вид мошенничества с ЭП
9 вещей, которым каждый родитель должен научить ребенка
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога Практикующий психотерапевт Травкова занимается вопросами безопасности и помогает родителям научить детей тому, чему никто другой их не научит
Леди
Опрос: Как у вас устроен семейный бюджет? На проекте Леди Mail.ru часто затрагиваются вопросы семейного бюджета
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь