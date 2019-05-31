17:40 (мск), источник: Life.ru
Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне
Глава Минкультуры РФ отрицает вмешательство ведомства в российский вариант киноленты о британском певце.
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к удалению сцен из фильма про Элтона Джона «Рокетмен». Фильм, как сегодня стало известно, выйдет в российский прокат без кадров интимной близости между мужчинами и сцен употребления наркотиков.
— Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в плёнке
Также глава министерства подчеркнул, что не понимает, о чём идёт речь. Ещё он объяснил, что решение — убирать или оставлять сцены в кинолентах — принимают прокатчики. Ранее представитель кинокомпании «Централ партнёршип» заявил, что изменения были внесены в фильм «для соответствия картины законодательству РФ».
Картину «Рокетмен» начнут показывать в российских кинотеатрах 6 июня.