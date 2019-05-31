17:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Ректор
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. В 2017 году он также возглавлял список, но тогда его заработок был больше на 5% (248,3 млн руб.).
Владимир Литвиненко в 1982 году закончил Ленинградский горный университет, в 1994-м стал его ректором. В 1997 году господин Литвиненко руководил научным советом, в котором защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. В 2000, 2004 и 2012 годах ректор возглавлял избирательный штаб Владимира Путина в
На втором и третьем местах в рейтинге находятся ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей