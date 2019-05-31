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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

Ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко в 2018 году заработал 236,9 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте высшего учебного заведения (.pdf). Согласно данным за прошлый год, ежемесячно ректор получал зарплату в размере 570 тыс. руб.. Кроме того, он владеет 20,98% акций производителя химических удобрений «ФосАгро» и получает дивиденды.

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов. В 2017 году он также возглавлял список, но тогда его заработок был больше на 5% (248,3 млн руб.).

Владимир Литвиненко в 1982 году закончил Ленинградский горный университет, в 1994-м стал его ректором. В 1997 году господин Литвиненко руководил научным советом, в котором защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. В 2000, 2004 и 2012 годах ректор возглавлял избирательный штаб Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

На втором и третьем местах в рейтинге находятся ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев. Доход господина Мау вырос более чем в полтора раза, до 107,6 млн руб. Господин Синельников-Мурылев заработал почти 60 млн руб. (+12%).

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