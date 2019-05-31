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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Каякер с помощью акробатического приема перепрыгнул через плотину

Получилось это не с первого раза.

В Сети появилось видео невероятного трюка, сделанного каякером с десятилетним стажем Беннеттом Смитом. Сидя в лодке, мужчина решил перескочить край плотины на реке Кахаба в Бирмингеме, что в американском штате Алабама.

Подплыв к краю, он долго настраивается и принимает удобную позу для прыжка, а затем в несколько переворотов оказывается в нижней части реки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на большой опыт каякинга, Беннет признался, что готовился к трюку несколько недель, и у него все получилось далеко не с первого раза.

Екатерина Гура

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