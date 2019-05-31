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18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В главном храме Минобороны появится изображение 28 панфиловцев

В строящемся главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке появится бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев. Об этом сообщает официальная газета Минобороны «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, церковь украсят горельефами с изображением всех наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны. Они будут посвящены защитникам Брестской крепости, обороне Сталинграда, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, Смоленской, Ржевской и Сталинградской битвам. «Еще на двух масштабных панно останется в бронзе на века подвиг 28 панфиловцев и героев обороны Севастополя», — отмечает газета.

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В декабре 2018 года министр культуры Владимир Мединский заявил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах доказательства того, что бой 28 панфиловцев действительно был.

Панфиловцами неофициально называли бойцов и командиров 316-й стрелковой дивизии (впоследствии получила наименование 8-й гвардейской), которой командовал генерал-майор Иван Панфилов. Согласно одной из версий, в ноябре 1941 года 28 бойцов дивизии погибли, отбивая танковую атаку на Москву. Впервые о панфиловцах в конце 1941 года написала газета «Красная звезда», а в апреле следующего года, после того как историю подхватила советская пропаганда, все упомянутые солдаты были посмертно признаны Героями Советского Союза.

В 2015 году Госархив опубликовал доклад Главной военной прокуратуры СССР, которая еще в 1948 году установила, что подвиг 28 героев-панфиловцев — вымысел сотрудников газеты «Красная звезда».

О решении построить в подмосковном парке «Патриот» главный храм ВС России было объявлено в сентябре 2018 года. На изображениях в презентации на сайте Минобороны здание окрашено в цвет хаки. Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

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