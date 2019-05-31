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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Университет в США будет платить студентам за то, чтобы они не ходили на учебу

Неплохая перспектива.

Источник: Reuters

Руководство Политехнического университета Виргинии приняло неожиданное решение после того, как узнало, что в новом учебном году к ним поступит 7,5 тысяч студентов. Такое количество первокурсников, по мнению преподавателей, переполнит учебное заведение.

Чтобы спасти университет и сохранить у себя студентов, руководство решило принять необычные меры. В учебном заведении ввели три типа стипендий.
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Университет предлагает выплачивать студентам по тысяче долларов за то время, пока они будут заниматься своими делами, но гарантированно вернутся к ним на обучение в 2020 году.

Второй тип стипендии предлагает почти такие же условия, но вместо наличных университет будет оплачивать отдельные курсы. Кроме того, ученики смогут претендовать на грант до 5 тысяч долларов на свои проекты.

По третьей программе студенты могут бесплатно посещать курсы до лета 2020 года с возможностью взять отпуск на целый семестр. По этой программе ученики смогут получить грант до 2 тысяч долларов.

Как пояснили в университете, те студенты, кто твердо намерен начать обучение в этом году, будут зачислены на обычных условиях.

Екатерина Гура

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