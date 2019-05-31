18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Университет в США будет платить студентам за то, чтобы они не ходили на учебу
Неплохая перспектива.
Руководство Политехнического университета Виргинии приняло неожиданное решение после того, как узнало, что в новом учебном году к ним поступит 7,5 тысяч студентов. Такое количество первокурсников, по мнению преподавателей, переполнит учебное заведение.
Университет предлагает выплачивать студентам по тысяче долларов за то время, пока они будут заниматься своими делами, но гарантированно вернутся к ним на обучение в 2020 году.
Второй тип стипендии предлагает почти такие же условия, но вместо наличных университет будет оплачивать отдельные курсы. Кроме того, ученики смогут претендовать на грант до 5 тысяч долларов на свои проекты.
По третьей программе студенты могут бесплатно посещать курсы до лета 2020 года с возможностью взять отпуск на целый семестр. По этой программе ученики смогут получить грант до 2 тысяч долларов.
Как пояснили в университете, те студенты, кто твердо намерен начать обучение в этом году, будут зачислены на обычных условиях.
Екатерина Гура