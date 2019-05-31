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19:45 (мск), источник: Esquire

Теперь официально: Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Его главным соперником был Николас Холт. Но после прослушивания обоих актеров выбор остановили на Паттинсоне.

Источник: AFP 2019

Актер Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о супергерое. Об этом сообщает Deadline.

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По данным источников, студия Warner Bros., занимающаяся производством будущего фильма, хотела, чтобы роль супергероя исполнил Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Одинокий мужчина», «Толкин»). А режиссер Мэтт Ривз настаивал на кандидатуре Паттинсона.

Ранее издание Variety сообщало, что кандидатура Паттинсона считается приоритетной.

В итоге киностудия провела прослушивания обоих актеров и утвердила Роберта Паттинсона. Теперь создателям фильма предстоит провести переговоры с актером и заключить контракт.

Выход первого фильма франшизы под названием «Бэтмен» запланирован на 2021 год.

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