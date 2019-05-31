31 мая, источник: РИА Новости
Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Постоянные боли в боку у британки оказались раком третьей степени, сообщает North Wales Live.
Жительница британского города Рексем 22-летняя Даниэль Дэвис обратилась к врачу
Однако лечение не дало никакого эффекта. Боль не прекращалась и усиливалась после того, как девушка употребляла фастфуд или другую нездоровую пищу. По ее словам, один из приступов был настолько сильным, что она не могла подняться с постели в течение недели.
Дэвис записали на обследование на предмет камней в желчном пузыре, но диагноз не подтвердился. В больнице мать девушки сообщила докторам, что у некоторых членов семьи есть онкологические заболевания. Выяснилось, что у британки рак кишечника третьей степени.
Британке удалили опухоль и провели 12-недельный курс химиотерапии. Девушке также пришлось заморозить свои яйцеклетки, так как после перенесенного лечения она больше не может забеременеть естественным путем.
По словам Дэвис, ее случай говорит о том, что нельзя игнорировать боль в организме и нужно стремиться поставить правильный диагноз.
«Стоит все проверить. Я думаю, лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — заключила девушка.