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31 мая, источник: РИА Новости

Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Постоянные боли в боку у британки оказались раком третьей степени, сообщает North Wales Live.

Жительница британского города Рексем 22-летняя Даниэль Дэвис обратилась к врачу из-за болезненных ощущений в области кишечника. По мнению специалистов, это свидетельствовало об анемии, от которой британке прописали препараты с высоким содержанием железа.

Однако лечение не дало никакого эффекта. Боль не прекращалась и усиливалась после того, как девушка употребляла фастфуд или другую нездоровую пищу. По ее словам, один из приступов был настолько сильным, что она не могла подняться с постели в течение недели.

Дэвис записали на обследование на предмет камней в желчном пузыре, но диагноз не подтвердился. В больнице мать девушки сообщила докторам, что у некоторых членов семьи есть онкологические заболевания. Выяснилось, что у британки рак кишечника третьей степени.

Как заявила пациентка, врачи долгое время не рассматривали возможность онкологии, так как рак кишечника в возрасте Дэвис встречается довольно редко.

Британке удалили опухоль и провели 12-недельный курс химиотерапии. Девушке также пришлось заморозить свои яйцеклетки, так как после перенесенного лечения она больше не может забеременеть естественным путем.

По словам Дэвис, ее случай говорит о том, что нельзя игнорировать боль в организме и нужно стремиться поставить правильный диагноз.

«Стоит все проверить. Я думаю, лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — заключила девушка.

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