21:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Опасность русские понимают совершенно иначе
Холод, ФСБ и страх: история испанца, решившего изучить Русский Север.
Мигель Анхель Хулиан Каррильо — испанский антрополог, один из трех в Испании, кто занимается изучением коренных народов Русского Севера. Каждый год он посещает заповедные уголки России, чтобы наблюдать за бытом и обычаями местных жителей. Об этом в формате блога он рассказывает читателям «Ленты.ру». В 2019 году Мигель привез на плато Путорана каталонских ледолазов, которые обнаружили там край неизведанных ледопадов.
Солнечным весенним днем 2018 года в Барселоне встретились два незнакомых человека, чтобы поговорить о новых проектах.
«Я ищу далекие места, где практически не ступала нога человека, и где я мог бы заняться ледолазанием», — сказал мне Рафа Вадилло, известный скалолаз, посвятивший свою жизнь спорту. Зимой 2018 года он поехал в долину реки Чулышман (Алтайский горный хребет) и вместе с Иваном Темеревым — президентом Томской федерации альпинизма занимался восхождением на ледопады (часть ледника, которая вследствие более быстрого течения льда отличается хаотическими разрывами поверхности, наличием большого количества трещин, ледовых стен — прим. «Ленты.ру»).
«Мне кажется, я знаю регион, который может вас очень заинтересовать… Вы слышали о плато Путорана?» — спросил я его. Всего несколько дней назад я вернулся из этнографической экспедиции на Таймырский полуостров и был уверен, что плато Путорана — отличное место для занятий ледолазанием.
***
После той встречи прошло чуть меньше года, и вот мы в аэропорту Барселоны ждем рейс до Норильска, где в неизведанном для ледолазов месте начнутся настоящие приключения.
За последние месяцы мы собрали международную
Первая часть нашего путешествия будет состоять из покорения ледопадов плато Путорана, которое редко зимой посещают ледолазы. Мы возьмем с собой GoPro, дрон и будем записывать материал для фильма, который собираемся смонтировать по приезде домой.
Ну, а для того, чтобы добавить в нашу документальную картину изюминку, мы посетим кочевые этнические группы этого региона — здесь это ненцы Тухардской тундры.
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На мою долю выпало заниматься глобальным менеджментом проекта, а также получением разрешения на въезд в регион. Из каталонской части команды только Рамон Диес раньше бывал в Русской Арктике и хорошо знал, что для этого нужно сделать.
В последние недели я пытался объяснить команде, что вообще представляет собой Русская Арктика. Я говорил им, что мы отправляемся в зону, закрытую для иностранцев, поэтому получение разрешений будет сложным и долгим.
Для людей, которые никогда не бывали в таких местах, все это выглядит достаточно странно. Им нельзя просто так сесть в самолет и полететь в Норильск, и к тому же они должны точно указать места, которые хотят посетить, для ФСБ.
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Приземлившись в Норильске, в следующие два дня мы готовились к экспедиции на плато Путорана. Каталонская часть команды встретилась с российской (ледолаз из Норильска и два человека из Томска), и все вместе готовили оборудование для мероприятия.
В России мало кто занимается ледолазанием, и российские ледолазы всегда рады приезду иностранцев, с которыми можно заняться этим видом спорта. Когда в первый день я говорил с Рафом, он сказал мне, что очень удивлен хорошей подготовкой российских ледолазов. «У них нет экипировки и экономической поддержки, которая есть у западных спортсменов, однако они находятся на одном уровне с нами. Подумать только, чего они смогли бы достичь, будь у них все это!» — сказал он.
***
Наша группа прошла через тундру, замерзшие озера и реки, постоянно меняя разные транспортные средства. Нам понадобилось три дня, чтобы достичь места, где мы собирались разбить лагерь, и двинуться в соседние долины на поиски ледопадов.
Первую часть пути мы проделали на вездеходе «Трэкол». Восемь долгих ночных часов через замерзшие озера и реки. Изматывающий и сложный путь, несмотря на то, что эти машины приспособлены для такой местности. Для большинства из нашей группы это было первое путешествие на таких автомобилях, которые очень распространены в районах Русского Севера. Здесь можно
Следующую часть пути мы планировали проехать на снегокатах, которые будут тянуть деревянные сани со всеми нашими необходимыми материалами и остальными членами экспедиции. Третью же часть мы собирались проделать полностью на лыжах. Команда прошла 22 километра по поверхности огромного замерзшего озера, в то время как два снегоката везли наши пожитки.
В этой части Арктики обычно не используют камус — подкладку на скользящую часть лыжи, предназначенную для улучшения сцепления со снегом, — так как здесь часто приходится проходить через полыньи,
Ну и, как я уже сказал своим коллегам, здесь лучше забыть о том, как бы все сделали мы, западные люди. Русские все делают
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Как только мы разбили лагерь, мои коллеги провели исследование близлежащих долин в поисках ледопадов. Изначально они не смогли достичь тех мест, которые были отмечены на карте,
В это же время ярко проявились культурные различия между российской и каталонской частями команды. Иногда казалось, что понятие «опасность» русские и западные люди понимают совершенно
Наконец 12 апреля после четырех часов восхождения по более безопасной долине, которая меньше подвержена сходу лавин, нам открылся фантастический вид: полукруг, состоящий аж из пяти ледопадов. Дэвид Греллс, Дэни Гонзалес и Рафа Вадилло, борясь с жутким холодом, взошли на ледопад, расположенный слева. Они дали ему имя Леона и Туделы в честь Марка Сабата Леона и Карлоса Туделы, которые, к сожалению, недавно погибли в горах.
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Вскоре наша группа разделилась — часть отправилась в тундру изучать жизнь кочевых ненцев, а три российских ледолаза продолжали восхождения еще в течение нескольких дней и обнаружили еще один полукруг, состоящий из пяти ледопадов. Их первооткрыватели Иван Темерев, Влад Голуб и Федор Копытов называли их так:
«Полшага вперед» (высота 65 метров)
«Ель Путорана» (40 метров)
«Сложный» (35 метров)
«Лыжный» (35 метров)
«Вася, давай!» (50 метров).
***
В конце первой части экспедиции каталонские ледолазы поведали мне о своих впечатлениях.
Дэни Гантона:
Этот изолированный и суровый регион России породил у меня противоречивые чувства, но мне бы хотелось особенно подчеркнуть то ощущение, когда тебя окружает мертвая тишина. С одной стороны, сибирская тишь расслабляет, но с другой — потрясает до глубины души.
Дэвид Греллс:
Организовать сложную и комплексную экспедицию в этот холодный уголок России было сложно, но у этого места огромный потенциал — в плане и количества, и качества ледяных формаций. И важно учитывать, что они практически не исследованы и неизвестны остальному миру.
Рамон Диес:
Проведя в путешествии несколько дней, я обнаружил потрясающе прекрасную территорию. Я почувствовал, как природа и сама земля обволакивают меня. Надеюсь только, что
Рафа Вадилло:
Начало исследованию плато Путорана положено. Скоро мы начнем более крупный, более амбициозный проект, для которого, конечно, потребуются новые люди и разработка комплексной логистики. Но, возможно, в следующем году наша мечта станет явью. Плато Путорана навсегда поселилось в наших сердцах.
Подготовил Михаил Карпов