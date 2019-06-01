Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа через Украину: России не оставили выбора
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
История любви Надежды Кадышевой
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Реакция РПЦ на заявления о мироточении креста на могиле Началовой
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Муж обвиненной в проституции в Австрии Кудрявцевой высказался
Лиза Боярская ответила на унизительные слова отца
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
10 фактов из мира обуви, которые помогут сохранить ноги
9 признаков мужчины, который не годится для серьезных отношений
Нюша, Глюкоза, Барановская на pre-party музыкального фестиваля
«Твой голос был услышан»: юный певец с аутизмом стал звездой
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
10Обострение ситуации в Каракасе
08:45 (мск), источник: Российская газета

В регионах России закроют букмекерские конторы

Букмекерские конторы и тотализаторы закроются в некоторых регионах России из-за изменения законодательства. Новые правила вступили в силу с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

Еще с 2006 года в России был введен запрет на игорный бизнес кроме некоторых регионов. Но тотализаторы под запрет формально не попали. Однако в ряде субъектов Федерации в 2007 году приняли региональные законы о запрете букмекерских контор. Правда тотализаторы продолжали работать, поскольку букмекеры выигрывали суды, ссылаясь на федеральное законодательство.

Читайте также
Путин: Организаторы азартных игр должны перечислять деньги на массовый спорт

Теперь запрет на прием ставок в этих регионах фактически подтвердили и на федеральном уровне. Букмекеры отныне могут работать на территории только тех субъектов, где региональными законами разрешены азартные игры. В лицензиях на проведение азартных игр больше не могут быть указаны адреса мест размещения контор в регионах, где такая деятельность запрещена. То есть теперь организация азартных игр в этих регионах становится нарушением лицензии, а за это контору могут закрыть вообще, аннулировав лицензию.

Постановление правительства России «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах» вступило в силу 2 апреля 2019 года. Два месяца игорному бизнесу дали на переоформление документов. Теперь этот срок истек.

При этом запрет может привести к перемещению азартных игр в интернет, считают эксперты.

«Московский патруль»: Задержан мужчина, разгромивший букмекерскую контору
Во время загрузки произошла ошибка.
12 декабря 2018© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Россия и Япония не смогли решить курильский вопрос
Пригожин прокомментировал отказ оплачивать концерт Волочковой
На Украине «переименуют» русские фамилии
Социальное государство поднимает расценки
Слишком откровенное платье ведущей возмутило телезрителей
Ученые: замороженные фрукты и овощи полезнее свежих
Как и сколько надо отдыхать, чтобы не болеть и дольше жить
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Дети
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога Практикующий психотерапевт Травкова занимается вопросами безопасности и помогает родителям научить детей тому, чему никто другой их не научит
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь