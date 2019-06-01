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09:26 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые рассказали, что замороженные фрукты и овощи полезнее свежих

Исследователи из Университета штата Северная Каролина выяснили, что замороженные овощи, фрукты и ягода могут содержать больше — иногда на 50% — минералов и витаминов, чем свежая продукция на прилавках.

Источник: Reuters

— С точки зрения сохранения продуктов заморозка является лучшим способом. Таким образом, все полезные соединения, которые есть с свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки, — отметил ведущий автор исследования Али Бузари.

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Как пояснили специалисты, фрукты и овощи, предназначенные для заморозки, обычно собирают в период их максимальной зрелости, когда они содержат максимальное количество витаминов и минералов. А вот для продажи на рынке или в магазинах продукцию, чтобы она не портилась при перевозке и хранении на складах, срывают в неспелом виде.

— Собранные на пике зрелости фрукты, которые планируется потом заморозить, могут содержать на 10%-50% больше питательных веществ, чем фрукты с рынка или из супермаркета, — объяснил сотрудник Министерства сельского хозяйства США Джин Лестер.

Исследователи посоветовали выбирать замороженную продукцию без добавок (соли, сахара). На овощах и фруктах не должно быть кристаллов льда и они должны быть твердыми, пишет CNN.

Замороженные фрукты оказались полезнее свежих
Во время загрузки произошла ошибка.
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