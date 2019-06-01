12:21 (мск), источник: Интерфакс
Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Создатели фильма «Рокетмен» и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
«Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать “Рокетмена” цензуре на российском рынке, о чем мы до сегодняшнего дня не знали», — говорится в сообщении, размещенном в твиттере музыканта.
Отмечается, что «прокатчик решил вырезать отдельные сцены, лишив аудиторию возможности посмотреть фильм, каким он был задуман».
Премьера «Рокетмена» — истории превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой
Из отечественной версии исключили сцену гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений. В фильме урезали сцены употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в клинике. Также в РФ удалили финальный титр — в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.
Прокатный рейтинг «Рокетмена», тем не менее, остался на уровне 18+.
Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины. В свою очередь кинотеатр «Пионер» высказался о готовности показать оригинальную версию фильма «Рокетмен», если она получит прокатное удостоверение.
В свою очередь глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова назвала «самоцензурой» решение
«Рокетмена» снял режиссер Декстер Флетчер. До этого он выпустил фильм «Богемская рапсодия» о лидере группы Queen Фредди Меркури. В РФ картина о Меркури шла в полной версии, но в Китае подверглась цензуре.
В российский прокат «Рокетмен» выйдет 6 июня.