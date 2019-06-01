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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети нашли новую сердитую кошку (фото)

У нее свой аккаунт и 3 тысячи подписчиков.

Пользователи Сети обнаружили кошку, которая вполне может претендовать на звание нового Grumpy Cat.

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6-летний Луи персидской породы живет в Остине, штат Техас. Хозяйка регулярно делится его снимками в соцсетях. Пока у Луи не так много подписчиков — всего 3 тысячи, тогда как у сердитой кошки их было 3 миллиона. Но поклонники перса уверены — он быстро завоюет мировую популярность.

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Легендарная сердитая кошка Grumpy Cat умерла 14 мая в возрасте 7 лет. Она стала популярной в Сети в 2012 году. Фотографии необычайно хмурого животного появились на Reddit и покорили сердца пользователей сети. В итоге Сердитая кошка набрала более восьми миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram.

В январе 2018 года хозяйка кошки-мемаТабата Бандесен (Tabatha Bundesen) отсудила сотни тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав.

Анна Лысенко

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