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18:24 (мск), источник: Популярная механика

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

Под толщей антарктического льда ученые обнаружили тектонический рельеф, оказывающий огромное влияние на таяние крупнейшего ледяного шельфа на континенте.

Скрытая от посторонних глаз скала вот уже сотни миллионов лет контролирует потоки воды вокруг гигантского шельфового ледника Росса. Этот шельф в настоящее время действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.

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Исследователи обнаружили подледную скалу благодаря системе сканирования IcePod, которая измеряет высоту ледяного шельфа, его толщину и внутреннюю структуру, а также магнитные и гравитационные силы породы, на которую этот лед опирается. По сути, IcePod может заглядывать сквозь сотни метров льда, чтобы обнаружить лежащие в основе скальные структуры, которые нельзя разглядеть со спутников.

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

«Геологическая граница делает морское дно восточной части Антарктики намного глубже, чем на западе, и это влияет на то, как океаническая вода циркулирует под шельфовым ледником», рассказывает морской геолог Кирсти Тинто из Колумбийского университета.

В результате этот барьер замедляет дрейф примерно 20% всего грунтового льда Антарктиды в океан. Если бы вся эта масса замерзшей воды оказалась в более теплых регионах, то уровень моря возрос бы на целых 11,6 метра. Это критически важно для множества прибрежных районов и поселений по всему миру — вряд ли они уцелели бы после такого масштабного наводнения.

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