15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дельфины посостязались с серфингистом (видео)
Уникальное видео снято к югу от Перта в Австралии.
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Уникальное видео снято к югу от Перта в Австралии.
Во время соревнований по серфингу стая дельфинов вступила в «противостояние» со спортсменом из США, 25-летним Коннером Коффином.
Невероятные кадры были сняты во время состязаний Margaret River Pro на западе Австралии.
Легендарный серфингист и одиннадцатикратный чемпион мира Келли Слейтер, который наблюдал за происходящим с пляжа, назвал случай «самой крутой вещью», которую он
Конкурс, на который приехали серфингисты со всего мира, завершится 9 июня.
Анна Лысенко
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