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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дельфины посостязались с серфингистом (видео)

Уникальное видео снято к югу от Перта в Австралии.

Во время соревнований по серфингу стая дельфинов вступила в «противостояние» со спортсменом из США, 25-летним Коннером Коффином.

Невероятные кадры были сняты во время состязаний Margaret River Pro на западе Австралии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Легендарный серфингист и одиннадцатикратный чемпион мира Келли Слейтер, который наблюдал за происходящим с пляжа, назвал случай «самой крутой вещью», которую он когда-либо видел.

Конкурс, на который приехали серфингисты со всего мира, завершится 9 июня.

Анна Лысенко

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