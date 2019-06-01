Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

По его словам, Валентина Бузина обратилась к главе государства в пятницу, 31 мая. Об этом адвокат написал на своей странице в социальной сети Facebook. Несмотря на то что с момента убийства ее сына прошло более четырех лет, виновные не установлены, напомнил юрист, разместив фото обращения.
«Совершенно очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».
Бывший президент Украины Петр Порошенко и руководители силовых структур страны отказали матери журналиста во встрече, подчеркнул Кузьмин.
Оппозиционный журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице. Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову.
Незадолго до смерти Олесь Бузина рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.