Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сделал заявление о войне Украины с Россией
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
9 признаков мужчины, который не годится для серьезных отношений
Нюша, Глюкоза, Барановская на pre-party музыкального фестиваля
Билан, Тимати, Валерия и другие подарили праздник детям-сиротам
«Твой голос был услышан»: юный певец с аутизмом стал звездой
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
8«Наводить мосты»
21:26 (мск), источник: Известия

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

Мать убитого в Киеве в 2015 году журналиста Олеся Бузины Валентина попросила президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече Об этом сообщил адвокат женщины Ренат Кузьмин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Валентина Бузина обратилась к главе государства в пятницу, 31 мая. Об этом адвокат написал на своей странице в социальной сети Facebook. Несмотря на то что с момента убийства ее сына прошло более четырех лет, виновные не установлены, напомнил юрист, разместив фото обращения.

«Совершенно очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Бывший президент Украины Петр Порошенко и руководители силовых структур страны отказали матери журналиста во встрече, подчеркнул Кузьмин.

Оппозиционный журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице. Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову.

Незадолго до смерти Олесь Бузина рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху.

Убийство Бузины: дело против Медведько и Полищука могут закрыть
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июля 2016© Ньюстюб
 Остались одни упыри: эклектика Vampire Weekend, молчание Depeche Mode и грохот Rammstein
Пустить в расход: от чего откажутся этим летом настоящие модницы
Взрыв на заводе в Дзержинске. Главное
Экс-футболист «Арсенала» и «Реала» погиб в автокатастрофе
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» играют в финале ЛЧ (трансляция)
Что ждет рубль, доллар и евро в июне
Испанский этнограф: опасность русские понимают совершенно иначе
Месси раскритиковал чемпионат мира по футболу в России
Удивительная находка в Антарктиде спасает весь мир от наводнения
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Популярные темы на «Детях»
История привычных вещей. "Дела интимные" 215
Проблемы с одним из сыновей продолжаются 131
Неприятная ситуация 127
Воспитывать нельзя оставить. 112
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь