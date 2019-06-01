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1 июня, источник: РИА Новости

Наезд иномарки на толпу в Петербурге попал на видео

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео ДТП в Санкт-Петербурге, где иномарка протаранила толпу пешеходов.

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Инцидент произошел на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева.

На записи видно, что водитель Renault Logan, проехавший на желтый сигнал светофора, потерял управление при попытке избежать столкновения с другой машиной. В результате этого иномарка въехала в толпу пешеходов на тротуаре. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали велосипедист и два пешехода, в том числе ребенок. Проводится проверка.

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