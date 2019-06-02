09:23 (мск), источник: Vesti.kz
Тренировавшийся с Головкиным боксер сенсационно нокаутировал Джошуа
В ходе боя Джошуа несколько раз отправлялся в нокдаун.
На арене Madison Square Garden в
Один из самых интересных раундов получился третий, когда было три нокдауна. Сначала Джошуа отправил Руиса в нокдаун, но последний встал и уже сам дважды отправил Джошуа в нокдаун.
В решающем седьмом раунде Руису также довелось несколько раз отправить Джоуша в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
Отметим, что изначально с Энтони Джошуа должен был биться Джарелл Миллер, но боксер провалил