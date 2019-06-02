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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным боксер сенсационно нокаутировал Джошуа

В ходе боя Джошуа несколько раз отправлялся в нокдаун.

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретился с американцем Энди Руисом (32−1, 23 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Один из самых интересных раундов получился третий, когда было три нокдауна. Сначала Джошуа отправил Руиса в нокдаун, но последний встал и уже сам дважды отправил Джошуа в нокдаун.

В решающем седьмом раунде Руису также довелось несколько раз отправить Джоуша в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Отметим, что изначально с Энтони Джошуа должен был биться Джарелл Миллер, но боксер провалил допинг-тест. В итоге, Миллера заменил Руис, который прежде в своем активе имел 32 победы в 33 поединках. В 2016 году он уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру. До этого поединка американец тренировался у Абеля Санчеса, а казахстанский боксер Геннадий Головкин помогал ему готовиться к этому бою. Однако после поражения Руис ушел к другому тренеру.

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