12:55 (мск), источник: ТАСС
ФСИН России проведет свою проверку по видео празднования Пасхи в ИК-2 города Ливны
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — В колонии уже работает комиссия регионального УФСИН.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала свою проверку в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху. Об этом ТАСС сообщили в
«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», — сообщили в
«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — отметили во ФСИН.
1 июня о проведении проверки на предмет нарушения распорядка дня после публикации видео с осужденными ИК-2 города Ливны, празднующими Пасху, в местном сетевом издании «Орловские новости» сообщили ТАСС в