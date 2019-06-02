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12:55 (мск), источник: ТАСС

ФСИН России проведет свою проверку по видео празднования Пасхи в ИК-2 города Ливны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — В колонии уже работает комиссия регионального УФСИН.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала свою проверку в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро службы.

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», — сообщили в пресс-бюро службы.

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«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — отметили во ФСИН.

1 июня о проведении проверки на предмет нарушения распорядка дня после публикации видео с осужденными ИК-2 города Ливны, празднующими Пасху, в местном сетевом издании «Орловские новости» сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры. На видео, о котором идет речь, фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху.

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