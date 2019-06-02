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12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В лондонском метро занялись йогой (фото)

Это часть фотопроекта Tube Mapper.

Йогой можно заниматься не только в спортивном зале или городском парке, но и в любом месте. По крайней мере, в этом уверен лондонский фотограф Люк Агбаймони.

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Фотограф посвятил серию снимков йоге в метрополитене, поездах и на железнодорожных станциях. Моделями фотографа стали спортсмены Романа и Юджин из школы AcroYogaDance в Лондоне, а также их коллеги и ученики.

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Романа и Юджин демонстрируют чудеса гибкости и умение держать равновесие на фоне стремительно проезжающих поездов или спешащих пассажиров. От этого их мастерство кажется еще более впечатляющим.

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Анна Лысенко

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