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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэр Лондона сравнил Трампа с фашистами

Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал президента США Дональда Трампа за использование «фашистской риторики». Об этом сообщает газета The Guardian.

Источник: AFP 2019

По словам Хана, американский лидер использует тот же язык для сплочения своих сторонников, что и «фашисты XX века». Мэр Лондона перечислил политиков, которые используют новые, «зловещие» способы донесения своей позиции. Это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава МВД Италии Маттео Сальвини, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж.

Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям.
Садик Хан
мэр Лондона

Заявление мэра Лондона прозвучало накануне государственного визита Трампа в Великобританию, который состоится 3 июня.

В конце мая Трамп пообещал ввести пятипроцентную пошлину на все товары из Мексики, если страна не остановит поток нелегальных мигрантов в США. Планируется, что размер пошлины будет ежемесячно расти и в октябре 2019 года составит 25 процентов.

Одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года было строительство стены на границе с Мексикой.

Для этого президент ввел в стране чрезвычайное положение и перенаправил на проект военные расходы. Однако 25 мая 2019-го стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Минобороны США.

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