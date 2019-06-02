Захарова назвала «серьезным вызовом» для новой власти Украины снос бюста Жукова в Харькове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта «Миротворец» «серьезным вызовом» для новой власти Украины.
«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее в воскресенье представители националистических организаций во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст маршала Жукова в Харькове.
При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.
В тот же день украинский сайт «Миротворец» добавил Владимира Познера в свою базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Украинский сайт «Миротворец» называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.