Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Ещё один суперджет из Москвы поразило молнией
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
Внучка Грейс Келли вышла замуж
Малахов, Алферова, Дапкунайте: все звезды на Дне мороженого
Анфиса Чехова устроила сыну роскошный день рождения в Турции
Дочь Дмитрия Маликова умилила сеть снимком с младшим братом
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
20:00 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала «серьезным вызовом» для новой власти Украины снос бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — Официальный представитель МИД России заявила, что Киеву придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Источник: Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта «Миротворец» «серьезным вызовом» для новой власти Украины.

«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее в воскресенье представители националистических организаций во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст маршала Жукова в Харькове.

При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

В тот же день украинский сайт «Миротворец» добавил Владимира Познера в свою базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Украинский сайт «Миротворец» называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

 Что в Вашингтоне велят и не велят делать Зеленскому
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Россия оценила претензии Украины в суде ООН
Умер бывший генпрокурор России
Россия впервые перевыполнила обязательства перед ОПЕК+
Чемпион мира по футболу признался в зависти к россиянину
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами
Мужчина купил дом и обнаружил в нем выводок рысят (видео)
Прервавшая матч модель лишилась страницы с миллионом подписчиков
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Популярные темы на «Детях»
Мальчикины денежки, девочкины денежки) 351
Еда на детской площадке 218
Не пытайте детей едой 188
В детском саду не подмывают описавшегося ребенка 184
Леди
Мэрилин Монро — 93: редкие фото актрисы Сегодня день рождения звезды Голливуда и секс-символа Мэрилин Монро. Мы собрали 40 самых редких фото актрисы.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь