18:26 (мск), источник: Газета.Ру
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
У российской телеведущей Ксении Собчак возник конфликт с Ольгой Бузовой по поводу одежды. Об этом Собчак написала на своей странице в интсаграме
В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда. Однако Собчак отказалась передавать его просьбу и предложила сторонам урегулировать вопрос самостоятельно. Выпуск увидела Бузова, которая связала слова Собчак с именем конкретного дизайнера и пообещала вернуть ему все купленные вещи, получив обратно свои деньги.
По словам Собчак, Бузова сделала совершенно неправильные выводы.
«…мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение
Ранее Собчак призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Бузовой.