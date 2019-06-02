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18:26 (мск), источник: Газета.Ру

Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений

У российской телеведущей Ксении Собчак возник конфликт с Ольгой Бузовой по поводу одежды. Об этом Собчак написала на своей странице в интсаграме

В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда. Однако Собчак отказалась передавать его просьбу и предложила сторонам урегулировать вопрос самостоятельно. Выпуск увидела Бузова, которая связала слова Собчак с именем конкретного дизайнера и пообещала вернуть ему все купленные вещи, получив обратно свои деньги.

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По словам Собчак, Бузова сделала совершенно неправильные выводы.

«…мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», — отметила Собчак.

Она добавила, что Бузова распространяет непроверенные слухи про достойного и незнакомого человека.

Ранее Собчак призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Бузовой.

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