Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грядет катастрофа: экс-министр Украины заявил об ошибке насчет РФ
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Москвичи смогут обменять свою квартиру на виллу на Кипре
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецамиНаселение нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает.
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Ещё один суперджет из Москвы поразило молнией
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
Жасмин сменила имидж и стала копией Пенелопы Крус
«Офис не для меня»: как я заработала миллион на онлайн-школе
Нюша дала дочке «исконно русское имя»
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
20:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Начальника российской колонии уволят после банкета под лозунгом «Жизнь ворам!»

Начальника исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области и его заместителя уволят после скандала с пасхальным банкетом для заключенных. Об этом в воскресенье, 2 июня, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

Источник: AP 2019

Максименко посетовал на то, что сотрудники колонии «не контролируют то, что у них происходит».

У них заключенные собираются сами по себе — это вопиющее нарушение, просто безобразие. Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты.
Валерий Максименко
замдиректора ФСИН России

Замдиректора ФСИН добавил, что предстоит разобраться, был ли в курсе происходящего начальник территориального управления ведомства. Он заверил, что его действиям также будет дана оценка. «И взыскание тоже будет вне всякого сомнения», — подчеркнул Максименко.

Ранее в июне в сети появилось видео с банкетом, который устроил для содержащихся в колонии заключенных вор в законе Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) по случаю Пасхи. Перед пиршеством один из заключенных поздравил остальных с праздником от имени Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана» и проскандировал «Жизнь ворам!».

 Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Первое интервью дочери Алсу после громкого скандала
Россия оценила претензии Украины в суде ООН
Умер бывший генпрокурор России
Россия впервые перевыполнила обязательства перед ОПЕК+
Чемпион мира по футболу признался в зависти к россиянину
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами
Мужчина купил дом и обнаружил в нем выводок рысят (видео)
Прервавшая матч модель лишилась страницы с миллионом подписчиков
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Мальчикины денежки, девочкины денежки) 351
Еда на детской площадке 218
Не пытайте детей едой 188
В детском саду не подмывают описавшегося ребенка 184
Леди
Мэрилин Монро — 93: редкие фото актрисы Сегодня день рождения звезды Голливуда и секс-символа Мэрилин Монро. Мы собрали 40 самых редких фото актрисы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь