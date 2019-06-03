Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Украины может отделиться еще одна область
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В бедах сгоревшей заживо Майоровой обвинили Ефремова
Певцов рассказал об уходе Дроздовой
Ещё один суперджет из Москвы поразило молнией
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
Как будут стареть современные звездные красотки
Чехова, Пугачева, Бузова, Собчак: кто из звезд похудел к лету
Лера Кудрявцева перестала прятать лицо дочери
Нюша дала дочке «исконно русское имя»
Воевавший в Сирии спецназовец погиб в драке с кавказцами
Найдены останки пропавшей балерины Деминой
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
07:16 (мск), источник: ТАСС

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому проходит 3 июня. Заявления на участие в экзамене подали более 674 тыс. человек, в том числе 660 тыс. выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ будет организовано 5480 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», — отмечается в пресс-релизе.

Видео
Хакеры продолжают атаковать серверы ЕГЭ

Выпускникам на выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для его получения — 24.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, — 36 баллов», — говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. — выпускники текущего года.

 Что в Вашингтоне велят и не велят делать Зеленскому
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Трамп потребовал прекратить бомбардировки провинции Идлиб
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В Сирии обстреляли военный аэродром
Девушка убитого в Подмосковье спецназовца пыталась его спасти
Иркутского губернатора выписали из больницы
Роухани ответил на заявления США о ядерном оружии Ирана
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Тема для вдохновения 326
Еда на детской площадке 250
Агрессия молодых мам 133
Раньше дети были более самостоятельные? 100
Леди
Кети Топурия значительно поправилась Певица резко похудела осенью прошлого года на фоне скандала из-за расставания с Гуфом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь