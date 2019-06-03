Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении

День русского языка отмечают в России и мире 6 июня. Дата выбрана неслучайно: в этот день 220 лет назад родился великий поэт Александр Пушкин. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Спустя год, 6 июня 2011 года, Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка стал ежегодным праздником.
По мнению педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевой, в силу лексического многообразия русского языка при общении можно спокойно обойтись без нецензурной лексики.
«Чтобы это получалось, нужно тренироваться, но многие поступают проще, и поэтому переходят на мат… Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик и подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно это, когда очень хочется сказать нецензурно», — рассказала она РИА Новости.
Николаева подчеркнула, что этикет не допускает использования мата.
«Вы понимаете, этикет и мат, может быть, вещи несовместимые, но жизнь есть жизнь. На все есть спрос, тут вопрос уместности, прежде всего, чтобы не оскорбить чувства окружающих при этом… Все мы живые люди, никто из нас не может сказать, что мы таких слов не слышали. Но этикет все-таки требует их не употреблять, чтобы не оскорбить окружающих и их чувства. У всех разный духовный мир, у кого-то он очень ранимый, поэтому употреблять это все-таки не надо», — добавила она.
С мнением Николаевой согласился и профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик. Со своей стороны он также отметил, что в публичном общении мат абсолютно недопустим, это агрессивная демонстрация неуважения к окружающим:
Что же касается приватного общения, то есть общения с теми людьми, которые являются близкими, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего. Лучше, конечно, этого не делать, но в приватное общение мы не имеем права входить. Я хотел бы привести вам высказывание Цицерона, который говорил, что самое главное в любом общении — это уместность, это та же самая идея, о которой я говорил. Это главная характеристика речи.
Говоря о нецензурной лексике в произведениях культуры, Карасик подчеркнул, что творческие люди, используя мат, создают себе имидж.
«Что тут можно сказать? Это расширение своего приватного общения на определенную группу людей. Не только Пушкин, в современной поэзии это часто бывает. Точно так же мы в современной культуре можем столкнуться с очень неприятными видами перформанса самого разного. Тут нужно понимать, что это сразу может многим не понравиться», — отметил филолог.
Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат. Эксперт отметила, что когда им на ум пришли строчки стихов, они предпочли выразить мысль таким образом, «это их право, это не отменяет ценности их личности и ценности их творчества».