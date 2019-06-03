04:21 (мск), источник: Известия
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о дополнительном выходном в середине предстоящей рабочей недели. Об этом 3 июня сообщает «Российская газета».
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Роструд напомнил о дополнительном выходном в середине предстоящей рабочей недели. Об этом 3 июня сообщает «Российская газета».
Отмечается, что выходной связан с празднованием Дня России, который отмечается в среду 12 июня. Кроме того, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.