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04:21 (мск), источник: Известия

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил о дополнительном выходном в середине предстоящей рабочей недели. Об этом 3 июня сообщает «Российская газета».

Отмечается, что выходной связан с празднованием Дня России, который отмечается в среду 12 июня. Кроме того, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.

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