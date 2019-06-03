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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян из-за празднования Дня России.

Источник: РИА Новости

Выходным днем станет среда, 12 июня. При этом во вторник россияне смогут уйти с работы на час раньше.

Так, всего в июне россияне будут работать 19 дней, а отдыхать — 11, отмечает «Российская газета».

Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждет россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

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