09:36 (мск), источник: РИА Новости
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян
Выходным днем станет среда, 12 июня. При этом во вторник россияне смогут уйти с работы на час раньше.
Так, всего в июне россияне будут работать 19 дней, а отдыхать — 11, отмечает «Российская газета».
Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждет россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.