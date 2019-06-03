Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии в РФ предлагают отменить: Орешкина порадовал опыт Китая
Очередной скандал со свадебным кортежем: видео из Тувы
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия арендаторам
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Суд вынес вердикт мужчине за женитьбу на собственной дочери
Что нашли у скончавшейся во время ЕГЭ девочки
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Анжелика Варум в белоснежном костюме блистала на конкурсе
Ольга Бузова показала фото в пеньюаре и разочаровала фанатов
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
«Кристина в детстве»: в сети обсуждают новое фото дочери Орбакайте
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
В Киеве хотят переименовать Российскую улицу
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
8«Наводить мосты»
11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом

Жительница американского города Лос-Анджелес, помешанная на розовом, обнаружила, что ее соседка одержима желтым цветом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Киттен Кей Сера (Kitten Kay Sera) называет себя монохроматницей — человеком, предпочитающий один цвет любому другому. Она тридцать лет носит только розовое и отказывается одеваться иначе даже на похороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В моей розовой квартире есть розовая беговая дорожка, розовая гитара, розовый телефон, розовый пылесос, розовая туалетная бумага — и список можно продолжать еще долго, — говорит женщина. — Даже моя собачка розового цвета. Я крашу ей шерсть свекольным соком. Он совершенно безвреден, ветеринар разрешил».

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Страшный судПочему некрасивые женщины захватили мир

Сера давно хотела найти других монохроматниц. «Я начала искать таких же людей в 2014 году, — рассказывает она. — Дала рекламу на Craigslist (популярный сайт объявлений — прим. “Ленты.ру”) во всех крупных городах в каждом штате — и ни одного ответа. Это было так грустно, что я заплакала. Мне так хотелось связаться с кем-то вроде себя».

В итоге она обнаружила, что другая женщина, одержимая одним цветом, живет всего в 20 минутах от нее. 35-летняя Элла Лондон помешалась на желтом в 2012 году. Она одевается в желтую одежду, чистит зубы желтой щеткой, красит волосы в желтый цвет, делает желтый макияж и предпочитает желтую еду — например, бананы и яичницу. «Желтый — это солнце, он приносит нам жизнь и заставляет все тикать», — объясняет она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснилось, есть и другие монохроматницы. «Я нашла других людей вроде нас в Соединенных Штатах, и это потрясающе, — говорит Сера. — Есть зеленая женщина, оранжевая женщина, синяя, фиолетовая и еще красная. Из нас можно составить целую радугу. Теперь она вместе с Лондон пытается организовать встречу, на которой соберутся все любительницы одного цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Первое интервью дочери Алсу после громкого скандала
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Ковальчук посоветовал россиянам не пить пиво в отпуске
Девушка убитого в Подмосковье спецназовца пыталась его спасти
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Советские сериалы про приключения, которые надо показать детям 10 приключенческих сериалов родом из СССР, которые должен увидеть каждый современный ребенок
Авто
Hyundai Solaris в кузове универсал: фото Hyundai Solaris уже несколько лет подряд входит в список самых популярных моделей в России. Но, возможно, ему сейчас не хватает нового типа кузова? Мы попытались представить, как бы выглядел «Солярис» в кузове универсал... И вот что получилось
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Как об меня вытерли ноги... 351
Тема для вдохновения 340
Раньше дети были более самостоятельные? 193
Агрессия молодых мам 140
Леди
Кети Топурия значительно поправилась Певица резко похудела осенью прошлого года на фоне скандала из-за расставания с Гуфом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь