11:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом
Жительница американского города
54-летняя Киттен Кей Сера (Kitten Kay Sera) называет себя монохроматницей — человеком, предпочитающий один цвет любому другому. Она тридцать лет носит только розовое и отказывается одеваться иначе даже на похороны.
«В моей розовой квартире есть розовая беговая дорожка, розовая гитара, розовый телефон, розовый пылесос, розовая туалетная бумага — и список можно продолжать еще долго, — говорит женщина. — Даже моя собачка розового цвета. Я крашу ей шерсть свекольным соком. Он совершенно безвреден, ветеринар разрешил».
Сера давно хотела найти других монохроматниц. «Я начала искать таких же людей в 2014 году, — рассказывает она. — Дала рекламу на Craigslist (популярный сайт объявлений — прим. “Ленты.ру”) во всех крупных городах в каждом штате — и ни одного ответа. Это было так грустно, что я заплакала. Мне так хотелось связаться с
В итоге она обнаружила, что другая женщина, одержимая одним цветом, живет всего в 20 минутах от нее. 35-летняя Элла Лондон помешалась на желтом в 2012 году. Она одевается в желтую одежду, чистит зубы желтой щеткой, красит волосы в желтый цвет, делает желтый макияж и предпочитает желтую еду — например, бананы и яичницу. «Желтый — это солнце, он приносит нам жизнь и заставляет все тикать», — объясняет она.
Как выяснилось, есть и другие монохроматницы. «Я нашла других людей вроде нас в Соединенных Штатах, и это потрясающе, — говорит Сера. — Есть зеленая женщина, оранжевая женщина, синяя, фиолетовая и еще красная. Из нас можно составить целую радугу. Теперь она вместе с Лондон пытается организовать встречу, на которой соберутся все любительницы одного цвета.