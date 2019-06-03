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В столице Болгарии нашли неолитическое захоронение
В могиле, сделанной 7,6 тысяч лет назад,
В Софии обнаружено неолитическое захоронение, сделанное 7,6 тысячи лет назад, сообщается в
Неолитическое поселение Слатина случайно обнаружили в 1950 году во время строительных работ на окраине Софии. Поселение назвали по имени реки, на берегу которой оно находилось. В 1958 году здесь начались раскопки, во время которых археологи нашли жилые дома, а в них очаги и керамику. Предположительно, некоторые дома в поселении были крупнейшими неолитическими жилищами того времени: площадь одного из них составляла почти 300 квадратных метров, площадь еще двух — 147 и 117 квадратных метров соответственно. Во время последующих охранных работ исследователи нашли в Слатине каменные орудия труда и оружие, а также захоронения.
Жители поселения выращивали пшеницу и чечевицу, и держали домашний скот. Зернохранилища, а также помещения для религиозных ритуалов они устраивали прямо в жилых домах.
Последней находкой в Слатине стало захоронение, устроенное около 7,6 тысячи лет назад рядом с домом на окраине селения. Его нашли исследователи под руководством
Екатерина Русакова.