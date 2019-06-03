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10:12 (мск), источник: N + 1

В столице Болгарии нашли неолитическое захоронение

В могиле, сделанной 7,6 тысяч лет назад, по-видимому, была похоронена женщина с ребенком.

6
фотографий
6
фотографий

В Софии обнаружено неолитическое захоронение, сделанное 7,6 тысячи лет назад, сообщается в пресс-релизе Болгарской академии наук. Оно было найдено на территории поселения Слатина, существовавшего, предположительно, еще восемь тысяч лет назад. Археологи считают, что в могиле были похоронены женщина с ребенком, но детально исследовать найденные скелеты еще не успели.

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Неолитическое поселение Слатина случайно обнаружили в 1950 году во время строительных работ на окраине Софии. Поселение назвали по имени реки, на берегу которой оно находилось. В 1958 году здесь начались раскопки, во время которых археологи нашли жилые дома, а в них очаги и керамику. Предположительно, некоторые дома в поселении были крупнейшими неолитическими жилищами того времени: площадь одного из них составляла почти 300 квадратных метров, площадь еще двух — 147 и 117 квадратных метров соответственно. Во время последующих охранных работ исследователи нашли в Слатине каменные орудия труда и оружие, а также захоронения.

Жители поселения выращивали пшеницу и чечевицу, и держали домашний скот. Зернохранилища, а также помещения для религиозных ритуалов они устраивали прямо в жилых домах.

В одном из жилищ археологи нашли обломок мраморной фигурки божества женского пола, которую, по-видимому, использовали в ритуалах, посвященных плодородию. По-видимому, поселение существовало около 500 лет, в период 7,5−8 тысяч лет назад.

Последней находкой в Слатине стало захоронение, устроенное около 7,6 тысячи лет назад рядом с домом на окраине селения. Его нашли исследователи под руководством вице-президента Академии, Васила Николова (Vassil Nikolov). Осмотрев останки, ученые предположили, что в могиле была похоронена женщина с ребенком. Но чтобы это подтвердить, нужно провести остеометрический анализ останков. Помимо захоронения ученые обнаружили домашнюю утварь и предметы культа, в частности костяные ложки, керамику и части столов для жертвоприношений.

Екатерина Русакова.

 В столице Болгарии нашли неолитическое захоронение
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