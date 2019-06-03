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11:49 (мск), источник: ТАСС

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — При этом более 60% респондентов отметили, что их заработная плата не изменилась.

Источник: Reuters

Доля россиян, которые считают, что их заработная плата снизилась за последний год, составила 18,3%, при этом у 19,2% она росла, а у 62,5% — не изменилась. Об этом говорится в итогах ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного Институтом социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

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Исследование проводилось в течение года по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке методом личного анкетного интервью. Объем выборки — 1600 респондентов.

«За последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% — улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике», — говорится в исследовании.

При этом часть опрошенных отмечает рост трудовой нагрузки: об этом заявили 41,4% респондентов.

РАНХиГС отмечает, что по предварительным оценкам Росстата среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за март составила 45 тыс. рублей, что в реальном выражении соответствует уровню зарплат марта 2018 года. В I квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3% относительно того же периода прошлого года, при этом реальный размер назначенных пенсий и реальная начисленная заработная плата практически не изменились и составили соответственно 100,7% и 100,4%. Среднедушевые денежные доходы населения, заработная плата и пенсии снизились относительно величины прожиточного минимума в I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года.

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