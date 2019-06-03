11:55 (мск), источник: ТАСС
Тюменские лингвисты выделили в языке новый союз «в смысле»
Первые примеры использования относятся к середине ХХ века.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Филологи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в ходе исследований выделили новый союз «в смысле». Первые примеры использования «в смысле» в качестве союза специалисты отнесли к середине ХХ века, сообщила в понедельник
В современной русской речи единица «в смысле» часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз «в смысле» выступает как синоним союза «то есть»
Как уточняется в сообщении, союз используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам.
«В основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы “смысл” с предлогом “в”. Причем оказалось, что контексты, в которых “в смысле” выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объема вхождения лексемы “смысл” с предлогом “в” (968 примеров)», — говорится в сообщении.
«Первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века. Всплеск частотности приходится на последние 30 лет», — сообщает
По словам Кузнецовой, необходимо определиться с тем, что соединяет новый союз. Особенностью союза филологи называют его возможность обращаться к динамике, описывать ситуацию в процессе.