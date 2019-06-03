Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Протесты в Перми: бунт против несправедливости или старт майдана
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
10 фактов из мира обуви, которые помогут сохранить ноги
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Суд вынес вердикт мужчине за женитьбу на собственной дочери
Что нашли у скончавшейся во время ЕГЭ девочки
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
После встречи с Зеленским сенатор США сделал заявление
«Украина проиграла»: Савченко об указе Путина
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
«Кристина в детстве»: в сети обсуждают новое фото дочери Орбакайте
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
8«Наводить мосты»
11:55 (мск), источник: ТАСС

Тюменские лингвисты выделили в языке новый союз «в смысле»

Первые примеры использования относятся к середине ХХ века.

Источник: Pexels/СС0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Филологи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в ходе исследований выделили новый союз «в смысле». Первые примеры использования «в смысле» в качестве союза специалисты отнесли к середине ХХ века, сообщила в понедельник пресс-служба ТюмГУ.

В современной русской речи единица «в смысле» часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз «в смысле» выступает как синоним союза «то есть»
Наталья Кузнецова
доцент кафедры русского языка

Как уточняется в сообщении, союз используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам.

Новость
Язык жестов, или Давай, до свидания

«В основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы “смысл” с предлогом “в”. Причем оказалось, что контексты, в которых “в смысле” выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объема вхождения лексемы “смысл” с предлогом “в” (968 примеров)», — говорится в сообщении.

«Первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века. Всплеск частотности приходится на последние 30 лет», — сообщает пресс-служба.

По словам Кузнецовой, необходимо определиться с тем, что соединяет новый союз. Особенностью союза филологи называют его возможность обращаться к динамике, описывать ситуацию в процессе.

 Что в Вашингтоне велят и не велят делать Зеленскому
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Ковальчук посоветовал россиянам не пить пиво в отпуске
Девушка убитого в Подмосковье спецназовца пыталась его спасти
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Советские сериалы про приключения, которые надо показать детям 10 приключенческих сериалов родом из СССР, которые должен увидеть каждый современный ребенок
Авто
Hyundai Solaris в кузове универсал: фото Hyundai Solaris уже несколько лет подряд входит в список самых популярных моделей в России. Но, возможно, ему сейчас не хватает нового типа кузова? Мы попытались представить, как бы выглядел «Солярис» в кузове универсал... И вот что получилось
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери 18-летняя Соня Киперман окончила частную школу в США
Леди
Кети Топурия значительно поправилась Певица резко похудела осенью прошлого года на фоне скандала из-за расставания с Гуфом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь