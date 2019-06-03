12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Француз превратил запчасти в насекомых (фото)
Его скульптуры достигают 2 метров.
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Его скульптуры достигают 2 метров.
Житель Франции Эдуард Мартине создал серию удивительных скульптур насекомых из запчастей с блошиных рынков и гаражных распродаж.
Модели муравьев, ос, рыбы и кузнечиков скреплены болтами без сварки. Длина скульптур составляет от 30 сантиметров до 2 метров.
Мартине увлекся насекомыми, когда ему было 8 лет. Затем он изучал дизайн в престижном парижском колледже и работал графическим дизайнером, прежде чем начал эксперименты со скульптурами.
Каждая новая работа француза начинается с детальных эскизов. Когда схема готова, скульптор начинает подбирать материал. Он очень редко изготовляет новые детали. Мартине готов несколько месяцев копаться в металлоломе, чтобы найти то, что нужно.
Анна Лысенко
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