14:00 (мск), источник: Daily Storm
Умер последний участник восстания в концлагере Собибор
Семену Розенфельду было 96 лет, церемония прощания пройдет в Израиле, где проживал ветеран.
В Израиле на 97-м году жизни скончался последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор, где было убито 250 тысяч евреев, — Семен Розенфельд. После массового восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский, концлагерь был стерт с лица земли нацистскими войсками.
«Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников Собибора. Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания», — цитирует РИА Новости
Розенфельд в годы Великой Отечественной войны служил артиллеристом, был ранен и попал в плен к нацистам. Позже был отправлен в Собибор. После побега Розенфельда проверили в СМЕРШе (военная контрразведка «Смерть шпионам») и отправили на 1-й Белорусский фронт, где он вновь получил ранение. Позже Розенфельд принимал участие в штурме Берлина. Там же мужчине сообщили, что его родственники в Подольской области, где он родился, расстреляны.
Как сообщает «Интерфакс», 4 июня в Москве будет открыт мемориал евреям, которые оказывали сопротивление в гетто и концлагерях. Событиям в Собиборе посвящены две художественных кинокартины — «Побег из Собибора» (1987 год, режиссер Джек Голд) и «Собибор» (2018 год, режиссер Константин Хабенский) — и три документальных фильма.
10 сентября 2018 года режиссерский дебют Хабенского, фильм «Собибор», основанный на книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», был выдвинут от России на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако в декабре 2018 года появилась информация, что фильм выбыл из
Фашистский концлагерь Собибор существовал в 1942—1943 годах на территории Польши. По некоторым данным, в лагере смерти уничтожили около 250 тысяч евреев, доставленных туда из разных стран, в том числе из Нидерландов, Франции, Чехословакии и СССР.
Большинство людей умерщвляли в день прибытия в лагерь в помещении, куда поступал угарный газ, подаваемый несколькими старыми танковыми моторами. После единственного успешного крупного восстания узников 14 октября 1943 года лагерь прекратил существование. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский.
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