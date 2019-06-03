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15:15 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор внес владельца Tinder в реестр организаторов распространения информации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — Теперь компания должна в течение полугода хранить переписку пользователей и предоставлять эти данные по запросу правоохранительных органов.

Источник: Reuters

Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения знакомств Tinder («Тиндер») — компанию Match Group, LLC в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC — владельца мобильного приложения Tinder, — отметили в пресс-службе. — Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения».

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Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По закону, организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.

Tinder создан в 2012 году и является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.

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