13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
82-летняя жительница Китая установила рекорд на самолете
Она вернулась к пилотированию спустя 30 лет.
Жительница Китая Мяо Сяохун установила рекорд страны, вернувшись к пилотированию самолетов в возрасте 82 лет.
Женщина 40 минут управляла четырехместным Tecnam P2010 в сопровождении тренера. Она сама взлетела и приземлилась в одном из аэропортов Пекина.
Китай начал готовить
В 1989 году Сяохун вышла на пенсию и стала писать книги о летчицах Китая. Собирая материал, женщина увидела, что в некоторых странах
Оказавшись в кабине, Мяо была спокойной, сосредоточенной и уверенно завершила полет. По словам тренера, она легко получит 30 часов налетов, чтобы возобновить свою коммерческую лицензию.
Своим примером Мяо надеется вдохновить женщин присоединиться к авиации: «Мне 82 года, и я снова могу летать. Вы, молодые люди, можете и будете летать лучше меня».
Анна Лысенко
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