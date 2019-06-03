Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Как будут стареть современные звездные красотки
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецамиНаселение нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает.
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне»
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
У девушке остановилось сердце, но она ожила после кесарева - СМИ
Жених изуродовал свою невесту прямо перед свадьбой
Меньшова, Мороз, Шпица и другие на благотворительной акции
Оксана Фандера опубликовала живописный кадр и восхитила сеть
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
«Кристина в детстве»: в сети обсуждают новое фото дочери Орбакайте
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

82-летняя жительница Китая установила рекорд на самолете

Она вернулась к пилотированию спустя 30 лет.

Жительница Китая Мяо Сяохун установила рекорд страны, вернувшись к пилотированию самолетов в возрасте 82 лет.

Женщина 40 минут управляла четырехместным Tecnam P2010 в сопровождении тренера. Она сама взлетела и приземлилась в одном из аэропортов Пекина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Китай начал готовить женщин-пилотов в 1951 году. Окончив школу в 1956-м, Мяо Сяохун после строгого отбора попала в одну из первых групп по подготовке. Она закончила летное училище и 30 лет проработала пилотом в рамках гуманитарных и спасательных миссий.

В 1989 году Сяохун вышла на пенсию и стала писать книги о летчицах Китая. Собирая материал, женщина увидела, что в некоторых странах женщины-пилоты продолжают летать даже в старости, и у нее появилась мечта вернуться в небо.

Чтобы подготовиться к полету, Мяо начала спортивные тренировки. В течение двух месяцев она ежедневно преодолевала 3 тысячи ступеней и делала упражнения для укрепления рук.

Оказавшись в кабине, Мяо была спокойной, сосредоточенной и уверенно завершила полет. По словам тренера, она легко получит 30 часов налетов, чтобы возобновить свою коммерческую лицензию.

Своим примером Мяо надеется вдохновить женщин присоединиться к авиации: «Мне 82 года, и я снова могу летать. Вы, молодые люди, можете и будете летать лучше меня».

Анна Лысенко

Читайте также

Кремль отреагировал на желание Калви прибыть на ПМЭФ
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Как «дружба народов» обернулась кровавой бойней в Узбекистане
Лингвисты выделили новый союз в русском языке
Ковальчук посоветовал россиянам не пить пиво в отпуске
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне» Международный музыкальный конкурс прошел в Крыму
Авто
Hyundai Solaris в кузове универсал: фото Hyundai Solaris уже несколько лет подряд входит в список самых популярных моделей в России. Но, возможно, ему сейчас не хватает нового типа кузова? Мы попытались представить, как бы выглядел «Солярис» в кузове универсал... И вот что получилось
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Как об меня вытерли ноги... 489
Тема для вдохновения 349
Светская жизнь - 7 311
Раньше дети были более самостоятельные? 216
Леди
Кети Топурия значительно поправилась Певица резко похудела осенью прошлого года на фоне скандала из-за расставания с Гуфом.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь