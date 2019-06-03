15:19 (мск), источник: Lenta.Ru
Студенты российского вуза лишились высоких стипендий из-за слишком хорошей учебы
В Тюменской области в Государственном аграрном университете (ГАУ) Северного Зауралья снизили стипендии для студентов
По его словам, стипендиальный фонд в этом году сократился, а число успешно сдающих сессию студентов возросло примерно на 300 человек (31 процент).
«Ученый совет, как правило, после сессии принимает решение об изменении стипендиальных выплат. Но мы не меняли его с прошлого мая, стипендия была установлена довольно большая, а стипендиальный фонд распределяется между всеми успешно сдавшими сессию», — рассказал собеседник издания.
По словам Михайлова, стипендии для студентов, которые учатся лучше, приходится распределять исходя из объема стипендиального фонда. «Эта ситуация ударила по студентам, получающим стипендии за отлично сданные сессии — они повыше обычных», — добавил он.
Михайлов также отметил, что вуз готовит статистику по успеваемости для профильного министерства, которое может принять решение о дополнительном финансировании.
По данным издания 72.ru, уменьшение стипендий может быть связано с увеличенным набором на первый курс. Так, в этом году число первокурсников увеличилось на 400 человек,